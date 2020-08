Live vanaf 18.00 uur: FC Volendam - RKAV Volendam

VOLENDAM - De club heeft er lang op moeten wachten, maar vandaag is het zover: FC Volendam mag weer in het eigen stadion spelen met een beperkt aantal toeschouwers op de tribune. Dat doet de ploeg van trainer Wim Jonk tegen RKAV Volendam in het kader van 'Honderd jaar voetbal in Volendam'. De jubileumwedstrijd begint om 18.00 uur.

Het is de derde wedstrijd voor FC Volendam in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eerder speelden zij al twee oefenduels op het sportcomplex van VV Woudia. Er werd gewonnen van de Woudia All Stars (0-6), terwijl Vitesse vervolgens ruim te sterk was (0-5) voor de ploeg uit het vissersdorp. Bekijk vanaf 18.00 uur in de stream hieronder hoe de Volendammers het er vandaag vanaf brengen.