Andijker hulporganisatie Dorcas getroffen door explosie in Beiroet

Het kantoor ligt op ongeveer vijf à zes kilometer van de plek van de explosie, maar de schade liegt er niet om. Veel apparatuur is ook verwoest, waardoor werken moeilijk is gemaakt. Bovendien zijn de medewerkers in shock door de gebeurtenissen, vertelt een medewerker van het hoofdkantoor in Andijk aan NH Nieuws. "Gelukkig zijn ze zelf dan wel niet gewond geraakt, maar veel van hun familieleden zijn wel getroffen."

Noodhulp opstarten

Dorcas heeft al langer projecten lopen in Libanon. Vooral ook omdat er veel Syriërs vanwege de oorlog naar het land zijn gevlucht. "Er wordt nu druk overlegd hoe we daar noodhulp kunnen verlenen. Daar zijn we heel druk mee. Hopelijk hebben we morgen meer duidelijkheid over wat we kunnen doen, en hoe de situatie daar is."