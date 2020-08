Bewoners Hilversumse bloemenbuurt fleuren samen hun buurt op: "Blij dat er wat gebeurt"

HILVERSUM - Veel bewoners wonen er al jaren: de Hilversumse bloemenbuurt is van oorsprong een echt volksbuurtje. Maar de laatste jaren is de buurt niet meer wat het geweest is, vinden de bewoners. Ze zetten er nu samen de schouders onder om er weer wat van te maken.

De Hilversumse bloemenbuurt moet weer de levendige buurt worden die het vroeger was: ons-kent-ons en gezelligheid. Dat is waar bewoners aan gewend zijn en waarom ze zo verknocht zijn geraakt aan hun buurt. "Ik woon hier al 37 jaar. Het is hier leuk en ik zou hier zeker niet weg willen", vertelt bewoonster Annelies van de Geraniumstraat.

Maar de laatste jaren is de buurt veranderd. Het onderhoud aan de huizen is niet overal meer wat het geweest is, de eerst zo fleurige tuintjes zijn allemaal versteend, er is meer rommel. "Ik vind het een beetje een armoedig gezicht", vertelt buurtbewoner Kees. Alle buren beamen dat er wel wat mag gebeuren.

Samen de schouders eronder

Om samen te praten over wat er beter kan, hoopt de buurt de komende tijd de schouders er onder te zetten. Dat gebeurt samen met de buurtkamer, waar bewoners terecht kunnen met al hun klachten en wensen. Samen met de gemeente wordt dat dan weer opgepakt, zegt buurtcoördinator Trude van de Ven. "We merken dat de buurt heel enthousiast is. Er komt een burendag aan en er is een plan vanuit de buurt om geveltuintjes aan te gaan leggen. Dat helpt enorm. Zo proberen we er samen met de buurt weer een echte leuke buurt van te maken."

De buurt is er blij mee. "Het is een hele tijd een beetje verpauperd geweest, vind ik. Ik ben blij dat er nu wat gaat gebeuren", vertelt buurvrouw Thea.

NH Gooi maakte afgelopen week kennis met de buurt, haar bewoners, de klachten en de plannen: