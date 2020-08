Telstar verliest van Jong Ajax en neemt afscheid van Atteri

"Het eerste kwart van de wedstrijd hadden wij niets in te brengen tegen een feller, sneller en aggressiever Ajax", zei Jonker na afloop van de derde oefenwedstrijd van Telstar in deze voorbereiding. "Het resterende deel van de wedstrijd was dat niet zo. Toen was Telstar eigenlijk de wat betere ploeg. Bij de tegenstander zit een hele berg spelers die dan weer in de voetsporen zijn getreden van Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp en Carel Eiting. Uitstekende talenten die je niet de ruimte moet geven, want dan tikken ze je alle kanten op."

Individuele fouten deden de Velsenaren vanmiddag de das om tijdens de oefenderby in Amsterdam. Binnen tien minuten lag de 1-0 in het net via Quinten Timber na balverlies van nieuweling Siebe Vandermeulen en bij de tweede treffer ging doelman Abdel El Ouazzane niet vrijuit, waarna Max de Waal binnen schoot. De Sa raakte nog de paal namens Telstar, maar ook hij kon er niet voor zorgen dat Telstar na negentig minuten met lege handen stond.

"We bleven beter en het wachten was op de 1-1, tot we de fout in gingen"

Na een uur spelen wisselde Jonker zijn hele team. Zodoende stonden er elf nieuwelingen op het veld. "Het elftal dat het laatste half uur speelde, slaagde erin het initiatief te behouden en de beste kansen te creëren", kijkt Jonker tevreden terug. "Ik was zeer verheugd met het optreden van die mannen, want Ajax wisselde veel minder spelers. Het spelbeeld veranderde niet. We bleven beter en het wachten was op de 1-1, tot we een fout maakten en zij de 2-0 maakten."

Waar het in Velsen-Zuid vooralsnog aan ontbreekt, zijn doelpunten. Ook vandaag wisten de Witte Leeuwen geen treffer op het scorebord te zetten. "Als je Reda Kharchouch en Elayis Tavsan moet laten gaan en je vervangt ze nog niet, dan gebeurt er veel in zo'n groep", aldus een realistische oefenmeester. "Die andere jongens moeten dan hun plek gaan veroveren en hun kans benutten en als zij dat niet doen dan komen er anderen. Dat dat niet direct functioneert tegen ploegen als Go Ahead en Jong Ajax, kan."

Proefspelers

Waar Atteri dus vertrekt, blijven De Sa en Regeling nog even actief op Schoonenberg. "Die jongens voelen zich prima thuis bij Telstar. Ze zijn deze week te gast en komen vrijdag weer trainen. Zaterdag gaan ze mee naar Katwijk. Voor Zakaria (Atterri, red.) is het een ander verhaal. Hij heeft het goed gedaan, maar hij heeft tijd nodig. En wij hebben die tijd niet. We moeten die doelpunten gaan vervangen, dus van hem hebben we - ondanks dat hij een goede indruk achter heeft gelaten - vandaag afscheid genomen."

Opstelling Telstar eerste zestig minuten: Schendelaar, Pattynama, El Yaakoubi, Korpershoek, Benamar, Najah, Vandermeulen, Atteri, van Doorm, Cagro, Plet

Opstelling Telstar laatste dertig minuten: El Ouazzane, Regeling, Vlijter, Taha, van Blerk, Bronkhorst, van Wetten, Dijkstra, Fernandes, de Sa, Sprangers