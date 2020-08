Speuren door kasteeltuinen of verdwalen tussen villa’s: Hilversummers helpen je met ‘escaperoutes’ de zomer door

Na een hele hoop getest is het vandaag de beurt aan een echte groep om het geheim van de jonkheer te ontrafelen in de kasteelstuin van Sypesteyn:

De twee creatievelingen hebben drie routes gemaakt die vol zitten met raadsels en avonturen. En natuurlijk typische voor 't Gooi. Dus er gaat er één gaat over de heide, de ander door een villawijk en tot slot is er een puzzelroute door de kasteeltuin van Sypesteyn in Loosdrecht. "Het is een soort speurtocht met een mooi verhaal en raadsels, dus iets uitdagender dan een normale speurtocht. Daarom noemen we het een escaperoute", vertelt de theatermaker.

Voorbereidingen

Ze hebben afgelopen maanden een hele hoop kilometers gemaakt om de routes op te zetten. "Rondlopen en kijken en zien, maar ook logisch nadenken", legt Robbert Jan uit. Er zitten ook uitdagingen in om zo'n route te maken, want ze willen wel iedereen boeien van begin tot eind. Daarom zijn de afstanden tussen de raadsels klein. "We hebben allerlei testgroepen de route laten doen want je moet zorgen dat het leuk blijft en uitdagend en interessant."

Zo is er voor ieder wat wils ontstaan. De route door de villawijk is voor de echte diehard puzzelaars die van raadsels oplossen houden. En door de kasteeltuin is meer voor kinderen waar je vooral moet zoeken naar dingen.

Escape room

Terwijl je in de 'echte' escape rooms binnen een bepaalde tijd moet ontsnappen, is de sfeer bij deze routes wat gemoedelijker. "Hier in de kasteeltuin mag je zoveel tijd nemen als je wilt", vertelt Eva. Maar ze benadrukt dat het niet overal is. "Bij de 'villa safari' daar moeten mensen wel echt zo snel mogelijk zijn, omdat er anders daadwerkelijk vergaande consequenties zijn." Gelukkig is dat alleen in het spel.