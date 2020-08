Tweede coronagolf lijkt vooralsnog ver weg in Noord-Holland Noord

ZWAAG - Waar landelijk zorgen zijn over de toename van het aantal coronagevallen lijkt dat in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland) mee te vallen. Want ondanks de toegenomen testcapaciteit waren er de afgelopen week minder besmettingen dan de week ervoor.

Toen waren het er 44. In de week van 28 juli tot 3 augustus werden bij de teststraten in Zwaag en Alkmaar 3476 testen uitgevoerd, 33 daarvan waren positief. Tien van deze mensen komen uit West-Friesland, waarvan negen uit de gemeente Hoorn en één uit de gemeente Stede Broec. GGD Hollands Noorden laat weten dat deze week relatief veel mensen zich hebben laten testen in de teststraten in Zwaag en Alkmaar.

Piekdagen

"Vooral op donderdag was er veel belangstelling voor de testen. Op die dag zijn er maar liefst 750 mensen getest in beide teststraten. Ook op maandag en vrijdag was het druk. In het weekend zakte de hoeveelheid testen een beetje in", vertelt GGD-woordvoerder Harry Katstra.

Doordat de teststraten in Zwaag en Alkmaar sinds vorige week ook in de avonduren geopend zijn, zijn drukke dagen geen probleem meer. "Hiervoor zaten we op drukke dagen nog wel eens op het randje van onze capaciteit. Nu lukt het ons weer om iedereen binnen 24 uur in te plannen voor een test."

Verwachtingen komende tijd

Over de verwachtingen voor de komende tijd houdt Katstra zich op de vlakte. "De hoeveelheid mensen die zich laat testen en de hoeveelheid positieve testen wisselt per dag. Af en toe heb je piekdagen. Volgende week zou het weer heel anders kunnen zijn. Wel is de hoeveelheid testen vanaf half juli beduidend toegenomen."