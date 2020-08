Hulpvaardige Haarlemmer helpt wanhopige Irene: lekke band scootmobiel gemaakt

HEEMSTEDE - Even leek het erop dat de Heemsteedse Irene Marselje tot vrijdag binnen zou moeten blijven, omdat de band van haar scootmobiel lek was geraakt. Dat gebeurde zondag al, maar de gemeente Heemstede, waar ze de scootmobiel van huurt, kon wegens omstandigheden pas vrijdag een reparateur sturen. Tot woede van Irene, die dinsdag haar verhaal deed bij NH Nieuws . En toen stond Haarlemmer Ben dinsdagavond ineens voor haar deur.

In Heemstede was het Hulpmiddelencentrum verantwoordelijk voor reparaties aan scootmobiels van de gemeente Heemstede. Maar dat bedrijf is in april failliet gegaan en daarom is er nu een flinke wachtlijst ontstaan. Het bedrijf dat nu de reparaties uitvoert voor de gemeente Heemstede is alle achterstanden aan het wegwerken en daarom kon er pas vrijdag een reparateur naar Irene toekomen. Irene vreesde dat ze tot het weekend binnen moest blijven zitten en dat met het mooie weer de komende dagen.

(tekst gaat verder na video)