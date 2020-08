Automobilist rijdt wielrenner aan en gaat er vandoor: tien ribben en sleutelbeen gebroken

SCHELLINKHOUT - Jeroen van Westen uit Enkhuizen kan het nog steeds niet geloven. Tijdens een fietsrondje met twee vrienden werd hij op de Zuiderdijk bij Schellinkhout van achteren aangereden. De automobilist ging er vandoor, al kan Jeroen dat zich niet meer herinneren. "Het gebeurde om half negen, twee uur later kwam ik bij en lag ik in het ziekenhuis", vertelt hij tegen NH Nieuws.

"Wat ik nog weet is dat we zo'n 35 kilometer per uur reden. De automobilist haalde ons in en sneed ons zo af. Hij raakte me gelijk. Ik probeerde nog op de fiets te blijven, maar dat lukte niet en toen viel ik." Ook één van de ander fietsers wordt geraakt, maar die blijft ongedeerd.

Meerdere botbreuken opgelopen

Dat kan niet gezegd worden van Jeroen. In het ziekenhuis blijkt dat hij meerdere breuken heeft opgelopen. "Het gaat niet goed. Ik heb tien gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouder. Verder ben ik ook op de weg gevallen en alles ligt dus ook open op m'n lichaam. Ze hebben al gezegd dat ik waarschijnlijk nog vier dagen in het ziekenhuis moet blijven."