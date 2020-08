Deze varkens leven als God in Langedijk: "En worden de lekkerste ham"

BROEK OP LANGEDIJK - Als de avond valt over Het Rijk der Duizend Eilanden kruipen er twee dieren uit hun koele schuur om samen op avontuur te gaan. "Zijn het pony's? Van wie zijn ze?", vragen nieuwsgierige voorbijgangers zich af. Baasje Mandy Kokkeling legt uit aan NH Nieuws: "Ze leiden een heerlijk, vrij leven en over aan maand worden ze geslacht voor droge ham."

De Duroc varkens Patty en Brard leven ongeveer sinds april 2019 op de eilandjes van de Oosterdel en vreten daar stukken land compleet kaal. "Dan hoeven de vrijwilligers het niet meer te doen", aldus Mandy. Ze is de varkens aan het verhuizen naar een volgend begroeid stukje.

Ontsnappen

Af en toe ontsnappen de varkens (ze springen namelijk gewoon de sloot in) en duiken ze op in het dorp, of bij iemand anders op het land. Ook bij toeristen trekken ze veel bekijks.

Een schip uit Friesland is aangemeerd langs de Oosterdel en de kapitein zegt: "Ik zag eerst alleen de ruggen en ik dacht: wat zijn dat nou?" Een beetje huiverig steekt hij zijn hand uit naar de dieren. "Ze waren hartstikke lief! Dat dit hier allemaal kan!"

Tekst gaat door onder de foto.