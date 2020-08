Nog altijd wachten op groen licht voor zwemmen in populaire Hilversumse vijver

De grote vijver in het Hilversumse natuurgebied wordt op zomerse dagen veel gebruikt door volwassenen, jongeren en kinderen die er maar al te graag een verkoelende duik nemen. Echte plekken om te zwemmen zijn er in Hilversum namelijk niet. Daarvoor moet je al snel naar bijvoorbeeld de Loosdrechtse Plassen, waar het op warme dagen al snel vol loopt.

Veel Hilversummers en ook de voltallige gemeenteraad waren het er daarom twee jaar geleden al over eens: de vijver van Anna's Hoeve moet een natuurzwemvijver worden, een officiële zwemlocatie waar het water ook gecontroleerd wordt.

Onderzoek naar waterkwaliteit

De afgelopen twee jaar is er veel onderzoek gedaan om te kijken of dat ook mogelijk is. Zo zijn er onder meer metingen gedaan naar de waterkwaliteit en is er gekeken of er bijvoorbeeld bacteriën zoals de poepbacterie en blauwalg. De resultaten waren op de meeste vlakken uitstekend.

Toch bleek uit twee metingen wel dat er veel poepbacteriën in het zwemwater zaten. Dat kwam waarschijnlijk omdat er vlak daarvoor veel regen was gevallen, waardoor de overstort van onder andere de Lorentzvijver en de Laapersvijver in werking was getreden. Dat 'besmet' het water van de Anna's Hoeve-vijver. Er werd daarna besloten om nog een jaar de waterkwaliteit te controleren.

Kan er wel gezwommen worden?

Daarna is het stil gebleven en is de Anna's Hoeve-vijver nog altijd geen officiële zwemlocatie, maar toch wordt deze wel veelvuldig zo gebruikt. De Hilversumse CDA-fractie wil weten hoe dat zit. De partij wil van burgemeester en wethouders weten of er al meer meetresultaten zijn en of de vijver inderdaad officieel zwemwater gaat worden.

Daarnaast wil de partij weten wat burgemeester en wethouders ervan vinden dat de vijver nu al veel gebruikt wordt op warme dagen en vraagt het zich af of bezoekers niet moeten worden gewaarschuwd dat het water eventueel vervuild kan zijn.

De vragen moeten nog worden beantwoord.