Derde verdachte opgepakt voor roof duizenden smartwatches op Schiphol

SCHIPHOL - Een 37-jarige man uit Bulgarije is door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol aangehouden voor het stelen van 4.400 smartwatches.

De lading horloges van Apple had een waarde van 530.000 euro, en werd op 16 mei van dit jaar gestolen uit het pand van een transportbedrijf op Schiphol. De aangehouden Bulgaar zou zich hebben voorgedaan als vrachtwagenchauffeur en zo met de elektronica zijn vertrokken.

De Bulgaarse chauffeur werd sinds vorige maand gezocht. Het rechercheteam van de Marechaussee kwam de man op het spoor dankzij tips na een uitzending van het programma Opsporing Verzocht. Eerdere aanhoudingen In het onderzoek naar de roof werd vorige maand ook al een 62-jarige man uit Etten-Leur aangehouden voor betrokkenheid. Ook werd een medewerker van het bedrijf waar de horloges gestolen zijn, opgepakt. De Koninklijke Marechaussee sluit niet uit dat er nog meerdere aanhoudingen zullen plaatsvinden. Diefstallen elektronica De afgelopen jaren zijn er meerdere partijen elektronica gestolen uit bedrijven op Schiphol. Op 14 maart werd er voor drie miljoen euro aan iPhones gestolen. Hiervoor is vorige week een Poolse man aangehouden.

In 2018 en 2016 was het ook raak: in 2018 werd een vrachtwagen gestolen met daarin 5 miljoen euro aan laptops en elektronica. In 2016 werden 46 pallets op een bedrijventerrein op Schiphol met Apple-apparatuur ter waarde van 7 miljoen euro meegenomen.

