'Historisch lange' hittegolf in aantocht: "Gaat zeker zes dagen duren"

NOORD-HOLLAND - Volop zon, weinig tot geen buien en hoge temperaturen: vanaf vandaag gaan we een hittegolf in. Volgens weerman Jan Visser kan die met een duur van zeker zes dagen één van de langste uit de geschiedenis gaan worden.

"Vandaag begint de show", vertelt Visser aan NH Nieuws. "Het wordt in de provincie zo'n 25 tot 26 graden. En de temperatuur loopt in de komende dagen alleen maar op. Komend weekend verwacht ik 31 of 32 graden en vanaf maandag kan het zelfs een aantal dagen 33 graden worden."

Daarmee lijkt het een historisch lange hittegolf te gaan worden. Of in ieder geval een evenaring van die uit 1975, aldus Visser. "Toen hebben we zes tropische dagen (een temperatuur van 30 graden of hoger, red.) gehad."

Plaknachten Het wordt dus zweten geblazen, ook in de slaapkamer. De nachten zijn de komende dagen nog relatief koel, maar na het weekend blijft het ook in de donkere uren boven de 20 graden. "Houd je ramen overdag vooral dicht en gooi ze 's avonds open. Dan koelt het mogelijk nog een beetje af." Wie overdag verkoeling wil, kan volgens de weerman nog het best naar de kust toe. "Maar of dat verstandig is, is een tweede. Dan rijd je straks in een file naar het strand, om daar vervolgens teruggestuurd te worden omdat het te druk is. Ik zou vooral zeggen: drink genoeg water en doe het rustig aan."