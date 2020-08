Blauwalg kleurt Alkmaarse grachten gifgroen: "Goed aan de diarree"

ALKMAAR - Het is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen; blauwalg. Met het stijgen van de watertemperatuur, bedekt een gifgroene sluier het kanaal en de Alkmaarse grachten. Waterrecreanten en mensen met een bootje wordt geadviseerd contact met het water te vermijden. "Voor kleine kinderen en honden is het levensgevaarlijk."

Blauwalg komt eigenlijk gedurende het hele jaar voor, maar rond deze tijd van het jaar stijgt de watertemperatuur en vermenigvuldigt de bacterie zich. "Als de bacterie vervolgens afsterft, begint de blauwalg te bloeien en komt er gif vrij. Zo ontstaan er van die groene sluiers", verklaart het Hoogheemraadschap Noorderkwartier.

Het is een natuurfenomeen waar in de Alkmaarse grachten weinig aan gedaan kan worden."Wat je kan doen in een kleinere sloot, is aan één kant een stuw openzetten, en aan de andere kant een gemaal plaatsen. Dan wordt het water ververst en verdunt en kan je het verplaatsen. In grote oppervlakken geeft het doorstromen van water weinig resultaat."

Blijf uit de buurt

Het advies is dan ook wederom: "Blijf uit de buurt van het water als je verkoeling op het water of aan de waterkant zoekt. Voor volwassenen is het misschien niet dodelijk, maar je gaat er op zijn minst van braken en raakt er goed aan de diarree van", aldus het waterschap.

Eenden, vissen en meerkoeten hebben er volgens het waterschap geen last van. "Ze hebben daar op de één of andere manier een oplossing voor gevonden om mee te kunnen leven. Blauwalg haalt zuurstof uit het water. Vooral vissen hebben last van het zuurstofgebrek. De grote leggen als eerste het loodje."

Het gevolg kan zijn dat de rottende kadavers botulisme veroorzaken bij vogels die er van eten. "Dat is een vorm van voedselvergiftiging, die gepaard gaat met verlammingsverschijnselen en een mogelijke dood tot gevolg."

