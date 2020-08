Meer coronaboetes verwacht: 'Vriendelijk vragen is voorbij, vanaf nu weer echt handhaven'

"We gaan weer strenger handhaven op regels om de coronacrisis in te dammen", begint ze haar betoog . Schuurmans benadrukt dat de meeste nieuwe besmettingen het gevolg zijn van feestjes in huiselijke kring of illegale feestjes in het park, omdat daar geen afstand van andere bezoekers wordt gehouden. "De laatste tijd zie je dat meer en meer mensen het niet zo nauw nemen met de regels, wat direct tot een stijging van het aantal besmettingen leidt."

Snelle stijging coronabesmettingen in grotere steden, verdriedubbeling in Amsterdam

Met 'meer en meer mensen' doelt de voorzitter en burgemeester vooral op jongeren. "Veel mensen hebben het gevoel dat het virus aan hen voorbij zal gaan. Ze zijn jong en weten dat de kans klein is dat ze erg ziek worden. Dat kan waar zijn, maar ze moeten beseffen dat ze wel anderen kunnen besmetten, hun ouders, kwetsbare mensen."

'Harder zijn'

Schuurmans stelt dat (horeca)ondernemers zich doorgaans 'goed aan de regels' houden, maar dat veel van hun klanten hun gedrag moeten aanpassen. "Tot voor kort zijn we mild geweest, hebben we vooral gewaarschuwd. Maar nu het aantal besmettingen stijgt, moeten we harder zijn. We gaan weer meer boetes uitdelen, het kan helaas niet anders."

Hoewel het virus in Amsterdam harder om zich heen grijpt dan in gemeenten onder de Veiligheidsregio Kennemerland, neemt het aantal besmettingen ook daar toe. Zo zijn in Haarlemmermeer de afgelopen twee weken 47 nieuwe besmettingen geregistreerd, terwijl dat in de twee weken ervoor nog 38 gevallen waren.

In Haarlem werden tussen 8 tot en met 21 juli 10 besmettingen gemeld, terwijl dat er in de afgelopen twee weken 31 waren.

Hillegom

In het aan Haarlemmermeer grenzende Hillegom, de Zuid-Hollandse plaats die onlangs door een uitbraak werd getroffen, neemt het aantal besmettingen weer af. Tussen 8 en 21 juli werden daar 31 besmettingen gemeld, terwijl dat er in de afgelopen twee weken 10 waren.

Of er verband is tussen de eerdere uitbraak in Hillegom en de huidige stijging in buurgemeenten in onder meer Haarlemmermeer en Haarlem is niet bekend.