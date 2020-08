SP Amsterdam wil duidelijkheid rondom pied-à-terres in de stad: "Onuitlegbare praktijk"

AMSTERDAM - Een leuk studiootje voor de weekenden of een fijn appartement om de vakanties door te brengen. Veel Amsterdammers kunnen het zich misschien niet voorstellen, maar er zijn mensen die een tweede woning hebben in de stad, een zogenaamde pied-à-terre. De SP wil dat het stadsbestuur gaat onderzoeken om hoeveel woningen het gaat en of regulering mogelijk is.

In een onderzoek naar leegstand in de stad bezochten ambtenaren van de gemeente vorig jaar ruim zeshonderd adressen waarop niemand staat ingeschreven. In bijna tweehonderd van de gevallen bleek het te gaan om een woning die gebruikt wordt als tweede optrekje.

Quote Voor mensen die in Amsterdam vakantie willen vieren, zijn er méér dan genoeg hotelkamers beschikbaar ERIK FLENTGE, GEMEENTERAADSLID SP

Gemeenteraadslid Erik Flentge noemt dat een 'onuitlegbare praktijk', zeker in tijden van woningnood. "Voor mensen die in Amsterdam vakantie willen vieren, zijn er méér dan genoeg hotelkamers beschikbaar. Huizen zijn er om in te wonen, en niet om te dienen als onnodige luxevoorziening voor mensen die al een eigen plek hebben om te wonen." Flentge wil dat het stadsbestuur gaat uitzoeken hoeveel pied-à-terres er precies zijn in de stad. Daarnaast vraagt hij het stadsbestuur om regels. "Welke mogelijkheden heeft de gemeente om het aantal tweede woningen te reguleren, of onmogelijk te maken zodat woningen weer gebruikt kunnen worden voor gewone bewoning?" Alleen niet-Amsterdammers Voor Amsterdammers is het overigens niet mogelijk om een tweede woning in de stad te hebben. Alleen mensen die niet ingeschreven staan in Amsterdam mogen er een pied-à-terre hebben. Volgens Flentge zijn de regels niet helder. Hij wil daarom antwoorden van het stadsbestuur. " "Kan iedereen met een huis elders en royale bankrekening een tweede woning nemen? Wat mag er wel en wat mag er niet?"