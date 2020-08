Geen NK voor wielrenner Cees Bol

ALKMAAR - Wielrenner Cees Bol van Team Sunweb doet eind augustus niet mee aan het NK wielrennen. "Er is gevraagd of renners die de Tour rijden geen evenementen te laten doen binnen tien dagen voor de Tour. Daar valt het NK helaas onder", aldus Bol.

Op zondag 23 augustus staat in Drenthe het NK voor de mannen op het programma. De Tour de France begint op 29 augustus. "Ik had graag het NK gereden. Het is mooi om voor de landstitel te strijden. Het is een mooi parcours en het zal een mooie wedstrijd worden, maar snap ook dat de Tour daar niet voor op het spel kan staan in zo'n jaar", gaat Bol verder.

Naar de Tour? Dan geen NK

De inwoner van Alkmaar laat verder weten dat alle renners van Team Sunweb die naar de Tour gaan niet mee zullen doen aan het NK. Dit betekent dat ook landgenoot Joris Nieuwenhuis niet aan de start van het NK zal staan. "Ik weet niet of het een UCI-regel of advies is. Wat ik wel zeker weet is dat onze tourrenners niet naar het NK gaan", aldus Bol.