Een jaar na blikseminslag vaart Gerrit van Ojen weer: "Alles is weer tip top in orde"

ENKHUIZEN - Met één knal was een jaar geleden het vaarseizoen van Gerrit van Ojen voorbij. Een blikseminslag zorgde voor veel schade, gelukkig was de Venhuizer toen zelf net weg. Maar inmiddels is het schip volledig opgeknapt en kan er weer worden gevaren.

Terug naar 30 juli vorig jaar. 's Avonds laat licht de lucht op, gelijk gevolgd door een enorme knal. De bliksem slaat in op een schip in de Buyshaven. Mensen die in de buurt zijn worden door de drukgolf omver geblazen, en een vonkenregen komt op de boot van Gerrit terecht. Gelukkig weten omstanders te voorkomen dat het schip echt in brand vliegt, maar de schade liegt er niet om.

Een jaar later is het alsof er nooit wat is gebeurd. Het zeil is onder meer vernieuwd, en de schade in het houtwerk hersteld. "Het lakwerk hadden we meteen in de zomer gedaan, is keurig gerepareerd en gelakt. En het grootzeil is in de winter gemaakt. In april was alles weer klaar. Dus het is weer tip top in orde", vertelt de schipper lachend.

Tekst gaat verder onder de video