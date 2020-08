Weilanden vol glas van zonnepanelen na hevige brand: milieudiensten voor nieuw probleem

'T VELD - De veiligheidsregio’s en milieudiensten in Noord-Holland staan voor een nieuw probleem: glas van zonnepanelen dat vrij komt bij een grote brand. Afgelopen week brandden twee loodsen af bij een bollenbedrijf in Moerbeek. Op de daken lagen zonnepanelen. Na de brand lag de wijde omgeving vol stukjes blauw glas die met de rookwolken zijn meegevoerd.

"Hier moeten we landelijk een oplossing voor vinden", vertelt Louis Winder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aan NH Nieuws.

Een brand van deze omvang met zonnepanelen is uniek voor Noord-Holland, vertelt Winder. "Niemand weet de oplossing voor dit probleem op dit moment. We kennen eenzelfde brand in Noordoostpolder, daar proberen we mee in overleg te treden."

Maagbloeding

Louis Winder haalt een witte zak uit een container. Tussen al het gras in de zak zitten duizend stukjes blauw glas met ijzerdraad van de zonnepanelen. "Het is heel licht spul en het brokkelt vrijwel meteen af als je het in je handen neemt. Het is schadelijk voor koeien en andere grazers. Als ze dit eten kunnen ze maagbloedingen krijgen."

Miljoen vierkante meter

Werknemers van het getroffen bollenbedrijf Wit Flowerbulbs zijn al dagen bezig om, samen met saneringsbedrijf Boy Limmen, de stukjes glas op te ruimen. Het gaat om ruim een miljoen vierkante meter grond. "Dit hebben we niet eerder meegemaakt," vertelt Klaas Limmen. "We kunnen niet anders dan het met de hand op te pakken."

Onderzoek

De Omgevingsdienst Noord-Holland noord dringt aan op snel overleg. Louis Winder: "Niemand heeft daar nog over nagedacht. We zien steeds meer schuren en loodsen met zonnepanelen. Ik denk dat we daar landelijk onderzoek moeten doen of dat wenselijk is en dat we tot protocollen moeten komen hoe daar mee om te gaan bij brand."