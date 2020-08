Amstelland Aalsmeerse zeilschool heeft het druk: "Bijna twee keer zo veel cursisten"

AALSMEER - Zeilschool Aalsmeer is al tientallen jaren het adres om te leren zeilen op de Westeinderplassen. Waar het normaal gesproken rustige weken zijn vanwege de zomervakantie, profiteert de zeilschool nu juist van alle mensen die vakantie in eige land vieren. Deze zomer is het aantal cursisten met 15 procent toegenomen en deze week zijn er zelfs twee keer zoveel zeilers als in een normale zomerweek.

Bart Kramer is zeilinstructeur bij de zeilschool. Hij is enorm enthousiast over de toename van het aantal lerende watersporters. "Het is in deze week echt ontzettend druk. Normaal gesproken is dit een laagseizoenweek. Voor deze week is het bijna twee keer zo veel."

Een verre reis laten veel Noord-Hollanders deze zomer even links liggen. Niet gek dus dat het drukker wordt bij de zeilschool. Een vrouw vertelt: "We hadden het plan om naar Oostenrijk toe te gaan en een kajak-cursus te doen maar ik vond het geen goed idee om naar het buitenland toe te gaan. Toen kreeg ik het idee, oké, ik ga leren om te zeilen." Australië of Aalsmeer Een andere cursist die even lunchpauze heeft zou eigenlijk naar Australië gaan voor een maand maar dat is in het water gevallen. "Ik vind het wel jammer maar het is wel een keer iets anders dan normaal." Mocht je interesse hebben om ook te leren zeilen deze zomer, een plekje in de agenda van de zeilschool is zeldzaam volgens Bart. "Voor donderdag en vrijdag misschien maar we hebben al een aantal weken die helemaal volgeboekt zijn."