Snelle stijging coronabesmettingen in grotere steden, verdriedubbeling in Amsterdam

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Amsterdam loopt hard op. In twee weken tijd is er een verdriedubbeling van het aantal positieve testen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

In de weken van 8 juli tot en met 21 juli was er nog sprake van 191 positieve coronatesten onder Amsterdammers, in de afgelopen twee weken (22 juli tot en met 4 augustus) is dat aantal gestegen naar 563.

Ook in Amstelveen loopt het cijfer in rap tempo op. Twee weken geleden waren daar nog vier besmettingen, nu zijn dat er al 34.

Niet iedereen getest

Ook in Haarlem is een vergelijkbare stijging te zien. Daar is het aantal opgelopen van tien naar 31. Alkmaar gaat van twee naar veertien besmettingen.