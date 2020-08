Irene huurt scootmobiel bij gemeente, maar moet dagen wachten op reparatie lekke band

"Het is schandalig", zegt Irene, zittend in haar scootmobiel voor haar flat in Heemstede. "Je laat iemand toch niet vijf dagen met een lekke band zitten?" Irene is jaren geleden geopereerd aan een hersentumor en als gevolg van de daarna toegediende medicatie heeft ze pijnlijke gewrichten gekregen en gaat lopen dus moeilijk.

Afgelopen zondag was het dus weer raak. En dus nam ze contact op met het Hulpmiddelencentrum, de partij die voor de gemeente de reparaties verzorgt. "Dat bedrijf bleek failliet te zijn en overgenomen door de firma Kersten. Ik kreeg te horen dat er vrijdag pas een reparateur beschikbaar was."

Irene liet het er niet bij zitten en nam contact op met de gemeente. "Uiteindelijk kwam het er op neer dat ik het tot vrijdag maar zelf moest uitzoeken. Ze zeiden dat mijn familie dan maar boodschappen voor me moest doen. Maar die zijn allemaal op vakantie." Ze hoopt dat de huishoudelijke hulp morgen langs de supermarkt kan gaan, maar ze wil natuurlijk het liefste met haar scootmobiel erop uit, bijvoorbeeld naar haar zus in Haarlem Noord. "Maar ik zit nu aan huis gekluisterd."

Overmacht

Een woordvoerder van de gemeente Heemstede laat weten de situatie van Irene te betreuren, maar dat er niets anders op zit dan tot vrijdag te wachten. "Het klopt dat het Hulpmiddelencentrum in april failliet is gegaan. We zitten momenteel met de nieuwe aanbieder (Kersten, red.) in een opstartfase en er wordt daar nu met man en macht gewerkt om alle achterstanden weg te werken. Daarbij is het natuurlijk ook nog vakantietijd, dus dat helpt ook niet mee."