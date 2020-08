Een DJ booth op de Drommedaris: Enkhuizers gaan muziek livestreamen vanaf unieke locaties in West-Friesland

ENKHUIZEN - Hun feesten konden niet doorgaan, maar de jongens van Homebass uit Enkhuizen lieten het er niet bij zitten. Ze willen muziek maken en gaan dat daarom livestreamen vanaf unieke locaties in de regio, zo vertelde organisator Daniël de Jonge bij WEEFF Radio. De eerste show zit erop, daarvoor klommen ze bovenop de Drommedaris in Enkhuizen.

"We zijn vrij klein begonnen met het organiseren van Drum 'n Bass feesten in Cayen in Enkhuizen", vertelt Daniël de Jonge. "Maar we hebben vanaf het begin af aan al grotere ambities dan alleen een klein feestje geven." Daarom zochten ze het letterlijk hogerop en klommen Daniël de Jonge, Danny Hoekstra, Nick Hulsman en Dirk Nooder bovenop de Drommedaris om daarvandaan muziek te maken.

Ze hebben zich verdiept in de techniek om livesets op te zetten, zo vertelt De Jonge in de uitzending van Jorik Simonides. “Dit heeft de basis gelegd voor ons nieuwe format Homebass Take-over. Daarmee willen we op bijzondere locaties muziek draaien die wij vet vinden."

Inspiratie voor dit initiatief vonden ze bij andere artiesten, die in de coronatijd ook naar mogelijkheden zochten om tóch te kunnen optreden. "Op Koningsdag kwam Martin Garrix uit met een liveset op de A'DAM Toren, dat motiveerde ons om te zeggen; dit gaan we ook doen", lacht De Jonge. "Dan moeten wij op z'n minst de tweede zijn! Het is eigenlijk gewoon een droom."

En dan gaat het om drum 'n bass, dat volgens De Jonge veelal wordt gezien als ruige en donkere ravemuziek. Maar dat vooroordeel ontkracht hij ook meteen. "Het is wel grappig, want ik merk heel erg dat sinds wij zijn begonnen met deze set, we dit ook veel aan ouders of ouderen laten horen. En hen bevalt de muziek over het algemeen ook wel. Het kan juist ook pop-invloeden hebben."

Geen luide muziek

Het optreden was puur bedoeld voor een YouTubevideo, dus helaas konden mensen op het moment zelf niet meegenieten van de muziek. "We wilden niet teveel overlast veroorzaken, de muziek stond daarom niet zo heel hard. Wel waren heel veel mensen geïnteresseerd, dus toen we beneden stonden na afloop kwamen er wel mensen op ons af."

Het is de bedoeling dat de Homebass Takeover naar nog meer unieke locaties in West-Friesland toe gaat. Waar en wanneer is echter nog de vraag. “Dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen, maar ik kan wel wat teasen. We zijn hard aan het werk om te kijken of we op een boot kunnen gaan draaien op het IJsselmeer en het Zuiderzeemuseum staat ook hoog op ons lijstje. Je gaat sowieso nog meer van ons horen."

Beluister het gehele interview met Daniël de Jonge terug op de website van WEEFF Radio.