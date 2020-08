Massa-ontslag bij een van Amsterdams grootste werkgevers

AMSTERDAM Wat de exacte gevolgen zijn voor het personeelsbestand in de hoofdstad is nog niet duidelijk, maar feit is dat bij een wereldwijde ontslagronde van Booking.com ook in Amsterdam werknemers het veld moeten ruimen. Het Amerikaanse bedrijf ontslaat wereldwijd een kwart van het personeel.

Om hoeveel mensen het gaat is niet gezegd, maar het zou gaan om 4.000 à 5.000 mensen. Bij de hotelboekingssite werken in totaal 17.000 mensen.

"Helaas moeten we door de coronacrisis, net als veel andere reisorganisaties, de hele moeilijke stap zetten om ons wereldwijde personeelsbestand in te krimpen, waarbij het de intentie is dat dit tot 25 procent van het wereldwijde personeelsbestand zal betreffen", aldus een woordvoerder van Booking.com.

Wortels in Nederland

De wortels van Booking liggen in Nederland. In Amsterdam werken op het hoofdkantoor en een tiental andere kantoren 5.500 mensen. Op de Stadhouderskade staat het hoofdkantoor en de Piet Heinkade, de Vijzelgracht en de Herengracht staan kleinere kantoren. Niet duidelijk is hoeveel ontslagen hier vallen.

Het aantal boekingen bij Booking.com viel in april terug met 85 procent. Het bedrijf maakte gebruik van de NOW-steunmaatregel voor loonsubsidie en ontving bijna 65 miljoen euro. Zonder dat geld zouden nog meer mensen hun baan verliezen, laat het bedrijf weten.