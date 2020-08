Door corona gesloten Hilversumse speeltuin eindelijk weer open: "Echt een feestje"

De eerste bezoekers staan al snel klaar bij het hek. "Wij wonen in een flat op twee hoog. Dit is onze achtertuin," vertelt Esther Stitselaar. Samen met haar twee kinderen, komt ze vaak in de Zoutkeet. "Er is veel ruimte om te bewegen en te spelen. Het is heerlijk om hier weer te zijn."

Maar de afgelopen maanden kon dat even niet. De speeltuin in Hilversum Zuid was dicht. "Helaas, het risico op corona voor onze oudere vrijwilligers was te groot," vertelt Marg. "In juli zijn we even drie dagen open geweest, maar het bleek niet haalbaar. We moesten weer dicht."

Nieuwe vrijwilligers

De speeltuin kampt al langer met een tekort aan vrijwilligers, maar de sluiting had een positief gevolg. "We kregen 13 nieuwe aanmeldingen, ook van jongere mensen, die willen helpen," vertelt Marg. Daar is ze erg blij mee. "We kunnen nu tot het einde van het seizoen in elk geval de middagen weer open."