Weespse Marloes was net een dag op vakantie toen heel haar huis werd leeggeroofd: "Ik kan wel janken"

WEESP - Ze had er na een lange en heftige tijd door het coronavirus zo naar uitgekeken, maar het weekje vakantie dat Weespse Marloes Kratz nu met haar gezin viert is een regelrechte nachtmerrie geworden. Het gezin was net een dag weg toen in Weesp hun hele huis overhoop werd gegooid door twee inbrekers. "Alles wat we aan waarde hebben is weg en van die vakantie genieten we niet meer", vertelt ze.

Dat ze met haar gezin toch een weekje weg kon, heeft ze te danken aan haar zwager. Die heeft een vakantiehuisje in Noord-Italië en gunde het Marloes en haar gezin van harte om even tot rust te komen. "Daar waren we ook echt even aan toe. Een weekje zonnen, luieren, op adem komen. Het leek ons heerlijk."

Marloes en haar gezin vertrokken zaterdagavond voor een weekje naar Noord-Italië. Een erg welkom weekje rust onder de warme zon, want de coronacrisis heeft erbij het gezin de afgelopen maanden flink ingehakt. Marloes runt in Weesp een sportschool en die was vanwege de coronaperikelen maanden dicht. "Dat betekent ook dat we maandenlang geen cent hebben verdiend. We hebben echt een flinke klap gehad van de coronacrisis", vertelt ze.

De daders van de inbraak zijn twee mannen. Ze zijn zeker twee uur bezig geweest in het huis van Marloes aan de Lobbrich Boudgerslaan in de rustige wijk Leeuwenveld in Weesp. "Onze buurman kreeg rond 3.00 uur 's nachts een melding van zijn beveiligingscamera. Hij heeft toen even gekeken, zag wel iemand weglopen, maar vond het niet meteen verdacht. De inbrekers hebben eerst aan de voorkant van ons huis geprobeerd een raampje open te breken. Toen dat niet lukte, zijn de aan de achterkant van het huis via het raam van de slaapkamer van mijn zoon wel binnengekomen. Toen zijn ze aan de slag gegaan. De buurman hoorde rond 5.00 uur onze auto wegrijden en wist toen dat het mis was. Hij heeft meteen de politie gebeld."

De schok was groot toen Marloes de foto's van de ravage zag. "Later die ochtend kregen we van vrienden die onze katten eten geven foto's doorgestuurd. We zijn ons rotgeschrokken. Onze drie katten bleken ook zoek na de inbraak. Er zijn er twee terug, maar die zijn helemaal in shock. God mag weten wat er allemaal gebeurd is in ons huis. We zijn er echt kapot van. We zijn boos, maar vooral ook heel verdrietig. Ik kan wel janken. Het hakt er echt enorm in. Wel ben ik achteraf heel blij dat onze dochter toch mee is gegaan op vakantie. Ze zou eigenlijk thuisblijven. Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als ze wel thuis lag te slapen."

De politie nam na het belletje van de buurman meteen poolshoogte, zag dat het goed mis was en trof even later de ravage aan. Marloes werd tijdens haar eerste vakantienacht wakker gebeld. "Als om 5.00 uur 's ochtends de telefoon gaat, weet je meteen dat er iets mis is. Toen de politie belde, was ik meteen klaar wakker en op het ergste voorbereid", vertelt Marloes.

"We hebben er over nagedacht om naar huis te gaan, maar we proberen er toch nog wat van te maken samen"

Van een fijne vakantie was al snel geen sprake meer. "We zijn sinds het telefoontje van de politie met niets anders meer bezig dan met thuis. Het vakantiegevoel is helemaal weg. We hebben er wel even over nagedacht om naar huis te gaan, maar dit is echt onze enige week weg. We proberen er samen nog wat van te maken, hoe moeilijk dat ook is. We gaan uiteindelijk wel iets eerder terug."

Politie doet onderzoek

De politie doet ondertussen onderzoek naar de inbraak. Marloes hoopt zelf dat haar buren of andere Weespers meer weten. "We wonen in een rustige wijk. Je hebt maar twee straten waar je met de auto naar de wijk komt en gaat. Ik hoop dat er mensen in de wijk beveiligingscamera's hebben waar de daders mogelijk op staan, bijvoorbeeld als ze met onze auto wegrijden. Alles is van harte welkom. We hebben nu wel beelden van de daders, maar daarop zijn ze echt niet te herkennen. Ze hebben zich flink ingepakt en hebben zelfs een mondkapje op. Ik hoop dat ze ergens op andere beelden opduiken of dat iemand bijvoorbeeld onze auto ziet rijden. Het is misschien een utopie, maar ik hoop van harte dat ze gepakt worden."