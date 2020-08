Ludieke afstandsactie met stelten en stokken op Purmerendse markt

PURMEREND - Mooi weer, vakantie en markt: het is de ultieme formule voor grote drukte in Purmerend. Zo druk zelfs, dat anderhalve meter afstand houden vaak niet mogelijk is. Daarom zet de burgemeester twee acteurs, gewapend met stelten en stokken om het winkelend publiek te helpen herinneren afstand te houden.

"We hebben een filosoof en een psycholoog gesproken om te kijken of we mensen nog op een andere manier kunnen bereiken. En we noemen dat dan vrolijk handhaven", vertelt burgemeester Don Bijl van Purmerend aan NH Nieuws. In Amsterdam krijgen mensen vanaf morgen een boete van 95 euro als ze geen mondkapje op hebben pp drukke plaatsten. Omdat de regio heeft afgesproken geen mondkapjes te verplichten ziet de burgemeester dat niet als een optie. "We hebben ook niet dezelfde drukte als Amsterdam met heel veel toeristen vanuit het buitenland." Bovendien zouden volgens de burgemeester de cijfers daar ook geen aanleiding geven tot het verplichten van de beschemende mondkapjes.

Ondertussen zijn acteurs Nicky de Jong en Otto Leeflang de boel op de markt op stelten aan het zetten. Otto spruit met een flesje desinfecterend middel op alles wat los en vast zit en Nicky is met haar anderhalve meter-stelten niet te missen. "Het is een serieus onderwep, maar zo lang je het ook luchtig kan benaderen komen we de tijd wel door met elkaar."

