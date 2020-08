Blauwalg en bacteriën: deze Gooise strandjes kun je deze dagen beter overslaan

NEDERHORST DEN BERG - Het wordt de komende dagen bloedheet met temperaturen boven de dertig graden en daar helpt maar één ding tegen: een verkoelende duik in het water. Pas wel goed op waar je de komende dagen je handdoekje neerlegt, want voor een paar Gooise strandjes gelden waarschuwingen vanwege blauwalg.

Zwemmen in water met blauwalgen kan voor veel ongemakken zorgen. Zo kun je bijvoorbeeld last krijgen van irritatie aan je ogen of huid, maar ook hoofdpijn, maag- en darmklachten en soms zelfs grotere gezondheidsproblemen. Zwemmen in water met blauwalg wordt dan ook afgeraden.

Blauwalg en negatieve zwemadviezen

Er gelden vanaf deze week waarschuwingen voor het strandje aan de Spiegelplas in Nederhorst den Berg en voor het strandje van het Naarder speelpark Oud Valkeveen. Voor dat laatste strandje geldt al langer een negatief zwemadvies, omdat de waterkwaliteit er slecht is.

Ook de strandjes aan de Loosdrechtse Plassen zijn op zomerse dagen erg populair, maar ook daar moet je goed opletten. Er gelden negatieve zwemadviezen voor het strandje De Strook aan de plassen en voor het strandje op eiland De Meent. Daar is de waterkwaliteit beoordeeld als slecht.

Zwemlocaties

Als je ergens wil gaan zwemmen is het altijd slim om van te voren even te kijken of jouw zwemplek veilig is. De kaart met alle gecontroleerde zwemlocaties staat op www.zwemwater.nl.