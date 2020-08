Assistent-trainer langer bij FC Volendam: "De ambities spreken me nog steeds enorm aan"

Hulshoff ligt nu vast tot de zomer van 2022. "Uit het tussentijds verlengen van mijn contract spreekt veel waardering", zegt Hulshoff op de website van de club. "De samenwerking tussen Wim, mij en de rest van de staf voelt als vertrouwd en goed. De ambities van de club spreken me nog steeds enorm aan. Ik word elke dag weer in mijn kracht gezet en krijg veel ruimte om mee te helpen in het totale technische plan om het eerste elftal van FC Volendam naar een hoger niveau te tillen."

Eerder was hij werkzaam bij SC Cambuur, FC Groningen, Red Bull Ghana, Al-Arabi en diverse amateurclubs. Hulshoff en Jonk werkten eerder samen tijdens de UEFA Pro-opleiding.

Goede chemie

"Het is heel positief dat ook Sipke zich langer aan FC Volendam wil verbinden", vertelt technisch directeur Jasper van Leeuwen. "Er is een goede chemie tussen Wim, Sipke en de andere stafleden; iedereen kan werken vanuit eigen kracht en samen vullen ze elkaar op een hele natuurlijke manier aan. Dit is ontzettend belangrijk voor de ontwikkelingsomgeving die we willen creëren en ook een absolute randvoorwaarde voor sportief succes."