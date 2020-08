Velsertunnel richting Beverwijk weer open na technisch mankement

VELSEN - De Velsertunnel richting Beverwijk was vanmorgen lange tijd dicht vanwege een technische storing. Inmiddels is ded tunnel weer open, waardoor verkeer op de A22 niet meer hoeft om te rijden. De tunnel was in de richting IJmuiden wel gewoon open.

Onduidelijk is nog wat de oorzaak was van het technische mankement. Rijkswaterstaat meldt dat er weinig verkeersoverlast was, omdat de auto's die vast staan gemakkelijk kunnen omleiden via de via de Wijkertunnel.