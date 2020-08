'Gescheiden' van haar toppaard, maar kampioen Bo Sprengers kent geen twijfels

UITGEEST - Normaal volgen de kortebaandraverijen elkaar in deze tijd van het jaar in sneltempo op. Maar vanwege de coronacrisis heerst er nu een grote stilte. Behalve voor het publiek zijn de wedstrijden, traditioneel gekoppeld aan de dorpsfeesten, een gemis voor de pikeurs en de paarden.

Neem Bo Sprengers (23) uit Uitgeest. Vorig jaar werd ze in Santpoort-Noord Nederlands kampioen. Dit seizoen was ze vastberaden haar titel te prolongeren. Maar negentig procent van de koersen ligt stil en dus was er ook geen nationale titelstrijd. "Balen", zegt ze teleurgesteld. "We hadden ons er zo op verheugd." Tekst gaat door onder video

Harddraverij - NH Nieuws

'We' zijn Bo en haar toppaard Doc Holiday. De pikeur en haar paard beleven moeilijke tijden want ze hebben een afstandsrelatie. Bo woont tegenwoordig in Alkmaar terwijl haar paard in de stal van haar ouders in Friesland staat. Dat was vorig jaar ook al zo, alleen werkten ze toen veel vaker samen omdat de wedstrijden toen nog doorgingen.

Quote "Ik ga één keer in de week naar mijn ouders in Friesland. Als ik Doc dan zie, weet ik meteen dat het goed zit, dat voel je gewoon" pikeur Bo Sprengers

Toch heeft ze geen twijfels over de samenwerking. "Ik ga één keer in de week naar mijn ouders in Friesland. Als ik Doc dan zie, weet ik meteen dat het goed zit. Dat voel je gewoon. " Het blijft niet bij een vermoeden. Bij een spaarzame kortebaanwedstrijd, vorige week op Duindicht, toonde het koppel zich meteen de sterkste van het deelnemersveld. "Dat was wel heel fijn", zegt Bo. "De twijfels, voor zover die er waren, zijn weg. We zijn een goed koppel. Ik heb goede hoop dat we dat in de toekomst vaker kunnen aantonen."

Fred Segaar/NH Nieuws