Kerkuil slachtoffer van 'ouderwetse vliegenvanger', behandeling met olijfolie en pindakaas

Fred en zijn collega hebben het beestje 'zo voorzichtig en compleet mogelijk, met plakstrip eraan in een bakje gestopt', zo vertelt Fred. "Je hebt daar ter plekke niet alle middelen bij de hand dus we zijn naar de Bonte Piet gegaan."

"Het was zo'n ouderwetse vliegenvanger, noem ik het altijd maar", vertelt Fred Perrier van de Dierenambulance. "Daar zat het dier helemaal in verwikkeld." De melders hadden zelf ook het één en ander geprobeerd om de uil los te krijgen, maar dat werkte niet. "Het is een precies werkje, je moet zorgen dat je niet alles stuk maakt, dat vergt echt engelengeduld."

Bij vogel- en dierenopvang Bonte Piet in Midwoud krijgt de uil een behandeling om alle lijmresten van de vacht af te halen. "Er zijn een heleboel chemische goedjes waarmee je lijm kunt oplossen, maar die willen we natuurlijk niet op een levend dier smeren", vertelt Andra Minnema van de Bonte Piet. "De veren van de uil zijn enorm kwetsbaar en als die beschadigen dan heeft 'ie daar meteen last van."

Pindakaas en olijfolie

Olijfolie en pindakaas moeten daarom het werk doen. "Dat beschadigt de vleugels niet direct, maar we doen wel meerdere behandelingen omdat het best intensief is", zo legt Andra uit. "Wij zijn vijanden van de uil en houden hem vast en dat is best stressvol. Hij zou kunnen overlijden door de stress, dus we doen rustig aan."

Het gaat inmiddels weer goed met de kerkuil en naar verwachting gaat hij over twee weken weer terug de natuur in, want dan is zijn vacht weer volledig hersteld. Fred Perrier van de dierenambulance laat weten dat de uil weer op dezelfde locatie in Wijdenes wordt teruggezet. Uilen hebben namelijk - net als zwanen - een partner en daar wordt de vogel weer bij teruggeplaatst. Alle vliegenstrips die op deze locatie te vinden waren zijn inmiddels verwijderd.

Voldoening bij de redders

Voor Perrier en zijn collega's geven dit soort reddingen veel voldoening. "Het klinkt heel naar als ik zeg dat ik het leuk vind. Maar we halen natuurlijk heel veel overleden katten op die aangereden zijn en alles wat leeft is voor ons een stuk prettiger. Alles waar we zelf mee kunnen helpen, is voor ons mooi."