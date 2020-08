Zeesluis IJmuiden hoort pas eind dit jaar nieuwe naam, vijfduizend inzendingen

IJMUIDEN - De nieuwe zeesluis in IJmuiden krijgt pas eind dit jaar haar naam te horen. De gemeente Velsen begon deze zomer een campagne onder geïnteresseerden om de sluis in aanbouw alvast van een naam te voorzien. In totaal staat de teller momenteel op bijna vijfduizend ingezonden namen, meldt de gemeente Velsen aan NH Nieuws.