Politie-achtervolging na carjacking beveiliger in Hoofddorp eindigt in Castricum: 'Reed als bezetene'

CASTRICUM - De politie heeft vanochtend op de Soomerwegh in Castricum een verdachte automobilist klemgereden. De 36-jarige Zwollenaar beroofde vanochtend rond 6.45 uur op de Capellalaan in Hoofddorp een beveiliger onder bedreiging van een mes van zijn dienstauto en persoonlijke eigendommen.

De dader nam de telefoon van het slachtoffer niet mee, laat politiewoordvoerder Erwin Sintenie aan NH Nieuws weten. Daardoor was hij snel in staat de politie te alarmeren. "Vervolgens hebben we alles in het werk gesteld om die auto te traceren, waarbij we werden geholpen omdat er een track and trace-systeem op die auto zat. Dus we konden 'm volgen."

Quote "Hij reed zelfs over fietspaden, maar gelukkig was dat in een verlaten deel van onze regio" Politiewoordvoerder Erwin Sintenie

Agenten kregen de auto op de A22 ter hoogte van Velsen-Noord in het vizier, en gaven de verdachte een stopteken. "Maar hij stopte niet", aldus de woordvoerder. Daarop volgde een achtervolging door Velsen, Wijk aan Zee, Beverwijk, Heemskerk en Castricum, waarbij hij 'als een bezetene reed, met zeer hoge snelheid, en maakte diverse overtredingen'. Klemgereden De verdachte gebruikte zelfs fietspaden als vluchtroute, vertelt Sintenie. "Maar dat was gelukkig in een verlaten deel van onze regio, dus dat was nog wel te overzien, maar godzijdank zijn er geen grote ongevallen uit voortgekomen", aldus de woordvoerder. Uiteindelijk werd de auto op de Soomerwegh in Castricum klemgereden.

De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Haarlem, waar hij momenteel wordt verhoord. De beveiliger, een man in dienst van beveiligingsbedrijf Securitas, doet aangifte op het bureau in Hoofddorp, bevestigt de politiewoordvoerder op NH Radio. Hem wordt slachtofferhulp aangeboden.