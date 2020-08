Wagens Voedselbank slachtoffer van 'ruitentikkers': 'Bemoeilijkt inzameling'

"Van twee witte bestelbusjes zijn de ruiten ingeslagen", zegt voorzitter Hans Bats van de Voedselbank. "Bij één voertuig zijn ze ook naar binnen geweest om te kijken of er wat lag maar er lag natuurlijk niks."

De vandalen sloegen in totaal bij acht vrachtwagens in Hoofddorp (zoals op onderstaande foto) en bij twee voertuigen in Nieuw-Vennep de ruiten in. Desgevraagd laat de politie vandaag aan NH Nieuws weten dat er -voor zover bekend- nog geen verdachten zijn aangehouden. Ook is onbekend of er iets is gestolen uit de wagens.

Tekst gaat door onder de foto.