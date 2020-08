Connexxion was overrompeld door toeloop strandgangers: dit weekend extra bussen

ZANDVOORT - Niet alleen de wegen en de treinen naar Zandvoort liepen vrijdag vol: op de snikhete dag wilden ook erg veel strandgangers met buslijn 81 van Haarlem naar zee. "Niet alleen wij, maar iedereen was overrompeld door hoeveel mensen richting het strand wilden", zegt een woordvoerder van Connexxion.

Filevorming voor de bussen op het Stationsplein was het gevolg. "Ook al reden we met grotere bussen dan normaal. Er was zelfs met die aanpassingen te veel animo."

Er komt weer een serie tropische dagen aan en wat Connexxion betreft telt een gewaarschuwd mens voor twee. Komende zaterdag en zondag rijden daarom veel meer bussen tussen Haarlem en Zandvoort.

Zaterdag gaat het om 16 extra ritten heen en terug. Een dag later zijn dat er 14. Voor donderdag en vrijdag zijn nog geen maatregelen genomen. "Maar misschien komt dat de komende dagen nog", aldus de woordvoerder.

Vanwege de coronamaatregelen houden boa's de wacht bij de bussen wanneer het druk is. Reizigers mogen alleen mee met een mondkapje op en de bus is eerder vol omdat het aantal plekken minder is. "Een bus kan niet meer helemaal stampvol rijden." Ook daardoor groeiden de rij wachtenden bij bus 81 afgelopen vrijdag.