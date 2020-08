Nieuwe bestuursvoorzitter voor Dijklander Ziekenhuis

HOORN - Het Dijklander Ziekenhuis heeft in Jeroen Muller een nieuwe bestuursvoorzitter. Hij volgt per 1 november Arno Timmermans op, die met pensioen gaat.

Muller is nu nog bestuursvoorzitter bij GGZ-aanbieder Arkin in Amsterdam, en werkte daarvoor ook al voor zorginstellingen. Volgens de raad van commissarissen van het ziekenhuis heeft hij ruime ervaring als bestuursvoorzitter in de zorg. Voorzitter Roy Lantain zegt verheugd te zijn met de benoeming en alle vertrouwen te hebben dat Muller verder kan bouwen aan de toekomst van het ziekenhuis.

Muller zelf is ook enthousiast over zijn nieuwe baan. "De strategie van het Dijklander Ziekenhuis en de wijze waarop het nuchter en met oprechte interesse zorg biedt spreekt mij zeer aan. Ik kijk er naar uit om samen met alle medewerkers aan de slag te gaan."