Overvaller klimt door openstaand raampje Bussumse woning binnen en bedreigt gezin

BUSSUM - Bewoners van een huis aan de Laarderweg in Bussum zijn gisterochtend tijdens een gewapende woningoverval bedreigd met een pistool. Dat meldt de politie.

De bewoners schrokken zondagochtend rond 4.45 uur toen er plots een gewapende overvaller in hun huis stond. De man kon binnenkomen via een raam dat openstond.

Binnen zwaaide hij met een pistool en bedreigde het gezin. Ze bleven uiteindelijk ongedeerd, maar zijn wel flink geschrokken. De overvaller sloeg met onbekende buit op de vlucht.

Dader nog spoorloos

De politie is nog op zoek naar de dader en hoopt dat buurtbewoners meer weten of mogelijk iets gezien hebben. Er wordt gezocht naar een man van ongeveer 1.70 tot 1.80 meter lang met een normaal tot gezet postuur. De overvaller was zwart gekleed met uitzondering van zijn donkergrijze vest. De man sprak Nederlands met een accent.

De politie laat weten dat de bewoners slachtofferhulp aangeboden hebben gekregen.