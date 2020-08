Harry Slinger blijft thuis: “Zolang corona er is, kan SlingerTocht niet doorgaan”

WESTZAAN - Tot voor kort hoorde je op salonboten Amsterdamse smartlappen, maar aankomend jaar is Harry Slinger, van ver te herkennen door z'n rode mutsje, meer thuis dan op het water. In samenspraak met de rederij is er besloten om alle SlingerTochten dit jaar te annuleren. Slinger: “Dat komt heel pijnlijk binnen.”