Politie op zoek naar potloodventer in Zwaag

ZWAAG - De politie is op zoek naar een potloodventer die in Zwaag actief is geweest. Een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond met hem werd geconfronteerd heeft aangifte gedaan.

Het incident gebeurde op zondag 26 juli rond 06.30 uur op de Krijterslaan, nabij de rotonde met de Oostergouw. Wat de man precies deed is onduidelijk. Het gaat volgens de politie om een schennispleger. Dat kan iemand zijn die z'n geslachtsdeel toont, maar ook iemand die in het openbaar masturbeert.

Signalement

De politie wil graag in contact komen met getuigen. Het gaat om een blanke man tussen de 25 en 30 jaar met een slank postuur. Hij had een blauwe trainingsbroek aan met rode streep en droeg een donkerblauwe vest of jas met een capuchon die hij ook op had. Ook had hij een zwarte fiets bij zich.