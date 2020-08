Echte ❤ voor de koe: 'Zuivelinnen' maken zelf vanilleyoghurt, chocoladevla, hangop en griesmeel

ZUIDERMEER - Met de melk van 160 zogenoemde Jersey koeien gaan de Zuivelinnen uit Zuidermeer aan de slag: ze maken onder meer vanilleyoghurt, chocoladevla, hangop en griesmeel. Inmiddels is daar lokaal flink wat vraag naar. Oprichter Marissa de Ruijter hoopt de verbinding tussen boer en burger te versterken. "We hebben hele grote toekomstplannen, want we gaan een grote boerenlandwinkel bouwen."

Marissa heeft samen met haar vriend Mark een melkveehouderij in Zuidermeer. Ze vond het zonde dat alle melk die hun koeien produceerden steeds weer werd opgehaald door de Beemster-vrachtwagen. Daar kon ze zelf ook wel wat mee, vertelt ze tegen NH Nieuws. Ze voegde de daad bij het woord en richtte twee jaar geleden 'Zuivelinnen' op, waarmee ze zelf zuivelproducten maakt van hun eigen Jersey koeien. Groei in coronatijd Daar bleek heel wat animo voor: "In de coronatijd maakte het zo'n vlucht dat ik besloten heb om medewerkers in dienst aan te nemen", vertelt ze. "Ik stond zelf vijf dagen per week in de zuivelruimte te buffelen. Dus dat werd een groepje van vier jonge meiden die het onderling ook leuk met elkaar kunnen vinden." Bekijk hier de koeien die zorgen voor de verse zuivelproducten. Tekst gaat door onder de video.

De Zuivelinnen uit Zuidermeer hebben het druk. - NH Nieuws

Allemaal delen de Zuivelinnen de liefde voor de koe, zo vertelt De Ruijter. "Ze hebben vaak ook een melkveehouderijachtergrond: de één zit in een maatschap bij haar ouders en de ander doet bijvoorbeeld een gerelateerde opleiding." En zo'n passie zorgt voor inspiratie, want Marissa heeft al veel tips voor nieuwe producten gekregen van haar medewerkers. "Die meiden komen elke dag weer met nieuwe ideeën voor de winkel, bijvoorbeeld de griesmeelpap, dat is enorm motiverend." Werken in de zuivelruimte De koeien melken, dat doet de vriend van Marissa. De Zuivelinnen gaan vervolgens aan de slag met het maken van yoghurt, vla en griesmeel. Maar daar blijft het niet bij, want ze hebben het hele proces in handen. Het tuinhuisje aan de weg - dat dient als winkel - houden ze op voorraad. En ze leveren bestellingen af, want inmiddels zijn er negen verschillende verkooppunten in de buurt: van Lutjebroek tot aan Heerhugowaard. Die lokale betrokkenheid is precies wat Marissa wilde. "We krijgen ook heel vaak de vraag van klanten of ze even naar achter mogen naar de kalfjes of de koeien", vertelt ze trots. "Hier achter staan de Jersey koeien vaak te grazen. Dus dat is helemaal uniek, dat je hier dan meteen het product kan kopen." Lees verder onder de foto.

Ze is blij dat ze een klein dorp als Zuidermeer een nieuwe 'winkel' kan bieden. Bewoners van verzorgingshuis WarmThuis komen regelmatig even een ijsje halen. "Zij zien het als een uitje om hier een wandelingetje naartoe te maken", aldus De Ruijter. Bovendien is het bedrijf sinds kort een stagebedrijf en hoopt De Ruijter daarmee nog meer Zuivelinnen aan te trekken. In Zuidermeer wordt groots gedroomd. "We hebben hele grote toekomstplannen, want we gaan een grote boerenlandwinkel bouwen. We gaan daar van de herfst mee beginnen en hopen dat 'ie in het voorjaar geopend kan worden. Dit tuinhuisje is leuk om mee te beginnen, maar inmiddels groeien we uit onze voegen."