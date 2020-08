Gooise kinderen op avontuur in slootjes Natuurmonumenten: "Kijk eens, wat mooi"

Een gids van Natuurmonumenten trekt er met regelmaat op uit om samen met kinderen de Gooise natuur te ontdekken. Dat gebeurt met een lange wandeling van anderhalf uur. "Er is zoveel te ontdekken en beleven onderweg", vertelt gids Marieke.

Gewapend met een teiltje en een schepnetje gaan kinderen vervolgens zelf aan de slag om beetjes te vangen. Er bleek gisteren heel wat te vangen voor de deelnemers van de safari. "Kijk, een slak. Kijk eens, wat mooi", klinkt het met regelmaat in de groep enthousiaste kinderen.

Het zoeken naar waterbeestjes is niet alleen leuk. "Aan het eind van de excursie gaan we samen kijken wat er allemaal gevangen is en kijken we welk diertje wat is. Dat is heel erg leerzaam."