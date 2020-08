Wielrenner Cees Bol debuteert in Milaan-San Remo

ALKMAAR - Wielrenner Cees Bol debuteert zaterdag in Milaan-San Remo. De 25-jarige Alkmaarse sprinter, door Team Sunweb naar voren geschoven als kopman voor de Tour de France, hervat in de Italiaanse klassieker zijn seizoen. De Australiër Michael Matthews is de kopman van de ploeg in Milaan-San Remo, de voorjaarsklassieker die als gevolg van de coronacrisis naar de zomer is verplaatst.