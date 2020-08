Zandvoort treedt eerder op tegen strandfiles op hete dagen

De hele ochtend stonden er lange files naar Zandvoort en die verdwenen niet toen de gemeente om elf uur 's ochtends opriep niet meer naar het strand te komen. De parkeerplaatsen waren toen al vol. "Het was heel vroeg druk. En mensen bleven ook langer op het strand dan normaal. Dat hadden we niet verwacht", blikt een woordvoerder van de gemeente terug.

Om twee uur 's middags besloot de Veilgheidsregio de twee toevoerwegen af te sluiten. Toen kwamen er verkeersregelaars uit het dorp naar de rotondes bij de Zandvoortselaan en de Zeeweg om het verkeer om te leiden.

Op dat moment dreigden hulpdiensten niet meer bij het strand te kunnen komen en raakten mensen in Zandvoort oververhit bij het zoeken naar een plekje voor hun auto. "De mensen bleven maar komen en dat leidde tot ongewenste situaties. Dat willen we de volgende keer voorkomen."

Hete dagen op komst

De komende dagen beslist de kustplaats of er ten opzichte van vrijdag nog meer extra maatregelen worden genomen vanwege de hete dagen die eind van deze week worden voorspeld. In ieder geval gaat de gemeente reizigers opnieuw vooraf informeren dat het druk kan worden.

Zeker is al dat Zandvoort bij drukte eerder op de dag verkeersregelaars naar de rotondes gaat sturen. Wanneer de parkeerplaatsen vol zijn, spreken zij automobilisten aan en adviseren niet naar Bloemendaal of Zandvoort door te rijden. Hiermee moet voorkomen worden dat Zandvoort en regio vol komt te staan en de veiligheid in het geding komt.