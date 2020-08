Weerspektakel bij Den Helder: wolkbreuk en waterhozen

Ook werden er voor de kust meerdere waterhozen gezien. De temperatuur daalde in no-time van zo'n 20 naar 13 graden.

Vooral de binnenstad had veel last van het regenwater. Daisy van Berkum was net met haar auto onderweg in het centrum van Den Helder, toen de bui losbarstte. "Dat was wel een beetje spannend", zegt ze. "Vooral om de auto recht op de weg te houden. Dat viel niet mee."

Beelden van de waterhoos bij Julianadorp