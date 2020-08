Is de zee dit jaar extra gevaarlijk?

NOORD-HOLLAND - Het komt opvallend vaak terug in het nieuws de afgelopen weken: mensen die in de zee in de problemen raken en gered moeten worden, of erger. De Reddingsbrigade heeft de afgelopen periode meerdere mensen uit benarde situaties gehaald. Maar is de zee dit jaar gevaarlijker dan andere jaren? "Het valt op dat er meer mensen in muien terechtkomen", aldus Sander Zeilstra van Reddingsbrigade Nederland.

Het zijn hectische tijden voor de diverse reddingsbrigades in onze provincie. De afgelopen dagen moesten zij meerdere malen uitrukken om groepjes zwemmers uit het water te halen en te redden van de kracht van de mui. Zoals bijvoorbeeld in Callantsoog, waar drie zwemmende jongens in een mui belandden en een flink stuk van de kust af terechtkwamen. In Wijk aan Zee zijn vier personen, onder wie een kind, uit een ongekend sterke muistroom gered. In Bergen aan Zee werden afgelopen weekend elf mensen uit het water gehaald die niet zelfstandig terug konden komen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Muien Muien bevinden zich tussen zandbanken aan de kust. Bij laag water stroomt bij een mui water de zee in, bij hoogwater gaat het richting het strand. De gemiddelde breedte van een mui ligt tussen de 15 en 30 meter. In een mui kan de stroming tot wel 8 kilometer per uur zijn, en je wordt zo 100 meter meegezogen. "Muien zijn levensgevaarlijk. Wat gisteren in Julianadorp is gebeurd, bewijst dat maar weer. Een zeer droevige gebeurtenis", aldus een geschokte Sander Zeilstra van Reddingsbrigade Nederland.

In Julianadorp kwam afgelopen weekend een Poolse man om het leven toen hij drie kinderen uit een mui probeerde te redden. De kinderen konden in veiligheid worden gebracht, maar de man verdween in het water en spoelde twee uur later aan. Hij overleed in het ziekenhuis. Volgens Ruud Koelewijn van de reddingsbrigade in Julianadorp onderschatten mensen de zee nog steeds. "Die denken: een klein golfje, maar er zit een paar kuub water achter. Je wordt omgeslagen en meegesleurd door de zee. Het is geen meertje." Bekijk in de video hieronder wat een mui is en hoe je eruit kan komen.

Wat moet je doen als je in een muistroom terechtkomt? - NH Nieuws

Zeilstra concludeert dat de laatste tijd meer mensen in een mui terechtkomen. Toch is volgens hem moeilijk te zeggen dat de zee dit jaar gevaarlijker is en ook een eenduidige oorzaak is naar zijn inzien lastig aan te wijzen. "Het zou kunnen zijn dat het komt doordat mensen dit jaar vaker voor een vakantie in eigen land kiezen en massaal het water opzoeken, waardoor er ook meer gebeurt." Volgens Zeilstra kan ook de stand van de maan een rol spelen, maar met zekerheid durft hij dat niet te zeggen. Volgens hem is het zo dat bij volle maan de zon en de maan met elkaar werken aan de aantrekkingskracht van de aarde en grote hoeveelheden water dan naar de maan en de zon worden toegetrokken. "Je krijgt dan in ieder geval te maken met meerdere waterverplaatsingen van en naar de kust." Intensiteit Zeilstra laat weten dat muien er altijd zijn, maar de intensiteit van de mui door dit soort omstandigheden wel een stuk groter kan zijn. "De stroomsnelheid is dan hoger, waardoor men sneller de zee wordt ingetrokken." Zeilstra hoopt dat vanaf woensdag, als het mooie weer opnieuw aanbreekt, de muien een stuk minder intens zullen zijn. En zo laat hij weten: "Wij zullen ons uiterste best doen om door middel van voorlichting en maatregelen in ieder geval te zorgen dat mensen zoveel mogelijk van het lekkere water kunnen genieten."

