Vader en zoon (13) slapen nacht in cel voor 'opwachten' medepassagier na ruzie in vliegtuig

SCHIPHOL - Een 47-jarige vader en zijn 13-jarige zoon hebben vannacht in de cel moeten doorbrengen nadat ze een medepassagier hebben mishandeld op Schiphol. Dat gebeurde nadat ze het eerder aan de stok kregen in het vliegtuig.

Eenmaal geland voegde hij de daad bij het woord en wachtte de vader, samen met zijn zoon, de passagier op in een gang richting de bagagehal. Hierna ontstond een vechtpartij.

Volgens de Koninklijke Marechaussee was de vader erg luidruchtig en onder invloed van alcohol. De man dreigde een medepassagier dat hij deze zou opwachten op Schiphol.

De vader en zoon waren samen op vakantie geweest op de Canarische Eilanden. Toen ze gisteren vanaf Las Palmas onderweg waren naar Schiphol, kregen ze in het vliegtuig ruzie met medepassagiers.

