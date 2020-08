Reddingsbrigade Bergen aan Zee redt elf strandgangers uit gevaarlijke mui

Postcommandant Remco van Kralingen laat weten dat de zee in augustus vaak veel gevaarlijker is. "We hebben veel meer mensen uit zee gehaald dan vooraf gedacht. De muien zijn dieper, de stromingen sterker en de vloed komt sneller op."



In Bergen aan Zee is het volgens Van Kralingen niet gevaarlijker of minder gevaarlijk dan andere badplaatsen aan de Noordzeekust. Langs de hele Noordzeekust in het nu oppassen geblazen met muien en sterke stromingen. "We zijn deze weken extra alert en zitten er bovenop", alus Van Kralingen tegen mediapartner Duinstreek Centraal.