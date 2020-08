Axel (20) uit Tuitjenhorn scoort met 2020-versie van K3-hit: "Gruwelijk om dit mee te maken"

TUITJENHORN - Op 12-jarige leeftijd produceerde Axel Brode zijn eerste hiphop-nummer. Nu, a cht jaar later componeert hij als producer Chiraqxel vanuit zijn studio in Warmenhuizen beats voor grote namen uit de Nederlandse hiphop-scene. Zijn laatste track is een remake van het K3-nummer Oya lélé en is ondertussen al meer dan een half miljoen keer bekeken op YouTube . "Dit hadden we niet zien aankomen."

Normaal gesproken werkt Axel vanuit zijn studio in Warmenhuizen maar vandaag zit hij te mixen in studio La Familia van een vriend in Wormerveer. Eenmaal binnen klinken zijn beats uit twee grote speakers door de donkere ruimte, die alleen verlicht wordt door het computerbeeldscherm en ledspotjes in het plafond. Tegenover de mixtafel ligt de vocal-booth. "Die ruimte is helemaal geïsoleerd en daar nemen we zang of rap op", vertelt Axel.

Drill rap

Axels versie van het nummer is een drill-track, een genre binnen de hiphop. Dat in combinatie met de melodie uit het kinderliedje van K3 is volgens hem de reden van het succes. "Wij geven er met deze mix een beetje een zomerse draai aan", vertelt hij aan NH Nieuws. Toch betwijfelt Axel of al zijn dorpsgenoten op de hoogte zijn van zijn werk als producer. "Ik denk niet dat heel Tuitjenhorn weet dat ik op mijn zolderkamertje beats zit te maken"

Studio 100

Studio 100, het bedrijf achter de liedjes van K3, is minder blij met het succes van de remix en wil dat de videoclip verwijderd wordt. "Het zou jammer zijn als die video met vijfhonderdduizend views verwijderd moet worden. Ik hoop dat we toch samen met studio 100 tot een oplossing kunnen komen", aldus de 20-jarige producer.

Bekijk hier de reportage. Tekst loopt door onder de video.