Geen besmettingen onder bewoners Beverwijks verzorgingshuis met positief geteste medewerker

Dat blijkt uit een mail van een medewerker aan de contactpersonen van de bewoners, die in handen is van NH Nieuws. Wel waarschuwt ze na dit 'voorzichtig goede nieuws' om niet te vroeg te juichen. "Er is wel terughoudendheid geboden."

Dat heeft er mee te maken dat personeel gisteren is getest en die uitslagen nog niet binnen zijn. Bovendien benadrukt de afdelingscoördinator in haar mail symptomen zich in een later stadium kunnen openbaren.

Drie verdiepingen in quarantaine

Afgelopen zaterdag werd bekend dat op de vijfde, achtste en negende verdieping van het gebouw bewoners covid-19 onder de leden hadden, en de bewoners van die verdiepingen in quarantaine moesten. Voor bewoners van andere verdiepingen geldt dat ze één vaste bezoeker mogen ontvangen.

Of het feit dat alle bewoners negatief zijn getest betekent dat de lockdown wordt versoepeld of opgeheven, is niet bekend. Viva! Zorggroep, waaronder Huis ter Wijck valt, is niet bereikbaar voor commentaar.

NH Nieuws sprak met familie van bewoners over de maatregelen: