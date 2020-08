Restaurant Heiloo dicht en personeel in quarantaine na coronabesmetting

Op de Facebook-pagina van het restaurant is te lezen dat op 1 augustus door de GGD is geconstateerd dat de medewerker besmet is geraakt. In dat bericht is te lezen dat de GGD geen noodzaak ziet om gasten van het restaurant ook in quarantaine te plaatsen.

"Onze eerste actie is geweest om met onmiddellijke ingang ons restaurant te sluiten. Al ons personeel is dringend verzocht zich te laten testen bij opkomende klachten en in ieder geval in quarantaine te gaan, ook diegenen die niet direct hebben samengewerkt met de besmette persoon. Tot nu toe hebben zich gelukkig nog geen medewerkers met klachten gemeld."

Uiteraard wordt gasten geadviseerd om zich ook bij klachten te laten controleren. Wanneer het restaurant weer open zal gaan, is onbekend.